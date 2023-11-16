أكاديمية طويق تطلق شراكتها مع مركز علمي تابع لمؤسسة “مسك”

المناطق_واس

أعلنت أكاديمية طويق اليوم، عن إطلاق الشراكة مع مركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”؛ بهدف تطوير وتمكين القدرات والخبرات الوطنية بمختلف مجالات التقنيات المتقدمة، وذلك ضمن أنشطة منتدى مسك العالمي الذي انطلقت أعماله أمس في مطل البجيري بالدرعية.

ووقّع الشراكة كلًا من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر البدر، والرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي.

وتضمنت مستهدفات الشراكة إقامة المعسكرات والبرامج التعليمية في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي وغيرها من مجالات التقنيات المتقدمة؛ لتمكين وتشجيع المواهب الوطنية بالمهارات والقدرات التقنية، كما تستهدف التعاون بين الجهتين في إقامة اللقاءات المعرفية والإثرائية ضمن مجتمعات تقنية من تقديم الخبراء والمختصين في العديد من مجالات التقنية.

يذكر أن أكاديمية طويق تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل بمختلف مجالات التقنية والبرمجة، وتعمل الأكاديمية مع عدة جهات عالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon و Alibaba وغيرها من الجهات المتقدمة؛ بهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات وظائف سوق العمل.