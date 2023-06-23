أكاديمية مطوري Apple تحتفي بتخريج 190 من طالباتها بالشراكة مع أكاديمية طويق

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احتفت أكاديمية مطوري Apple أمس في الرياض، بتخريج الدفعة الثانية من طالبتها البالغ عددهن 190 متدربة، بعد رحلة تعليمية امتدت قرابة تسعة أشهر، تلقت خلالهن الخريجات العديد من المهارات الأساسية في البرمجة والتصميم والأعمال لإعدادهن لشغل وظائف في اقتصاد تطبيقات iOS المتنامي.

وتميّز تخريج الدفعة الثانية من الأكاديمية التي تُعد أول أكاديمية نسائية في العالم بزيادة عدد المُلتحقات بها إلى ضعف عدد المتخرجات بالدفعة الأولى، ينتمين إلى 10 جنسيات مُختلفة، وهو ما يعكس تميز وجودة برامج ومخرجات أكاديمية مطوري آبل التابعة لأكاديمية طويق وانجذاب المُتقدمات لها.

وأقيم حفل تخريج المتدربات بحضور معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة فيصل الخميسي، والمدير المسؤول عن إدارة شراكة متجر التطبيقات App Store في شركة Apple شان برودين.

من جهتها أبانت الدكتورة العيسى، أن أكاديمية مطوري Apple تساعد في إعداد القوى العاملة المحلية لدينا عن طريق تزويدهم بأعلى مستويات التعليم، بما يدعم مواصلة جهود الريادة والتفوق في القطاع الرقمي في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشر القادمة وما بعد ذلك.

من جهته، أعرب الخميسي، عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه أكاديمية مطوري Apple من مكانة متميزة في فترة قصيرة، وهو ما يأتي تتويجًا للرعاية الكبيرة التي يحظى بها القطاع الرقمي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية إن كان على مستوى تقدم المملكة في المؤشرات الرقمية وتنافسيتها الكبيرة ضمن مجموعة دولة العشرين، وصولًا إلى تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع، مُبينًا أن وجود هذه الأكاديميات التي تحظى برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يُعزز رأس المال البشري بأعلى المستويات من التأهيل، ليكونوا رافدًا مهمًا في نهضة المملكة.

بدورها أوضحت مديرة أكاديمية مطوري Apple بالرياض عهود النايل، أن طالبات الأكاديمية عملن على ابتكار حلول تقنية ذكية في عدة مجالات وتخصصات واعدة من خلال استخدام تقنيات Apple. ومع استمرار الأكاديمية في النمو، ستنشئ جيلاً من رائدات الأعمال بالمملكة في اقتصاد التطبيقات والشركات الناشئة.

وفي هذا الصدد عبرت المديرة المسؤولة عن إدارة الشراكة وعلاقات المطورين العالمية في شركة Apple، شان برودن عن فخرهم في Apple بأن يسهموا في دعم المجتمع المتنامي لمطوري التطبيقات في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدة أن الخريجات يملكن أفكاراً جريئة وخلاقة لجعل العالم مكاناً أفضل، سواءً أرادوا إنشاء أعمال خاصة أو السعي وراء وظائف في اقتصاد تطبيقات iOS، مشيرة إلى مستقبلهن المشرق الذي ينتظرهن أياً كلن خيارهن.

يذكر أن الأكاديمية تقدم دورة تمهيدية للأساسيات مدتها 30 يوماً إلى جانب برنامج الأكاديمية المكثف لمدة تسعة أشهر والذي يتعمق في البرمجة والمهارات المهنية، وتدرّس الدورات البرمجة والتكنولوجيا والتصميم والمهارات المهنية مثل حل المشكلات والتواصل عبر التخصصات، وهي مصممة لتوفير الأدوات والتدريب لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الطموحين لإيجاد وخلق وظائف في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر، حيث يواصل خريجو الأكاديمية إنشاء أعمالهم الخاصة، وابتكار التطبيقات وبيعها على متجر App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.