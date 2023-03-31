“أكثر شيء أحزنني أنني لم أكن معه”.. رائد الأعمال عبدالرحمن السبيعي يروي تفاصيل وفاة ابنه المصاب بضمور العضلات (فيديو)

تحدث عبدالرحمن السبيعي، رائد الأعمال والمتخصص في ألعاب الفيديو، وأول من ساهم في إدراج الدوري السعودي بلعبة فيفا، عن لحظة وفاة نجله أثناء سفره لتجهيز فكرة جديدة في أثناء أزمة كورونا.

وقال السبيعي، خلال ظهوره في برنامج “اللقاء من الصفر”: “خلال فترة 2014 إلى 2018 كنت أبحث عن شيء جديد، سقف الطموح كان كبيرا بالنسبة لي، حيث كانت بداية العروض الضوئية وفي 2019 كان لدي تصور دائم لتقديمه في السعودية”.

وأضاف: “في 2019 حدثت أزمة كورونا، وبعد فترة التي سمحوا فيها بتصاريح السفر، وكانت تصاريح السفر لا تخرج بسهولة، المهم سافرنا لنجهز نفسنا لما بعد كورونا، وبعد تقريبا أسبوع من سفري أنا وسليمان جاءني خبر وفاة أبني”.

وتابع: “كانت صدمة لدرجة كبيرة، قالوا لا تأتي أنت كنت تعرف أن هذا سيحدث، في خلال فترة كورونا دخل العناية المركزة 3 مرات، مرة توقف القلب تماما، قلبي لم يتحمل وأكثر ما أحزنني أنني لم أكن معه.

وأكمل:” كان عندي أمل أنه ما زال هناك وقت، ولمدة شهرين بعد وفاته وأنا فاقد التركيز تماما، فقد كنت أصيب بصدمة عندما أتذكر الزوايا التي كان موجودا بها في المنزل، وبدعم عائلتي عدت مرة أخرى، ولمدة 5 شهور كنا نرتب لفكرة تقديم عروض دورن ترفيهية مضيئة “.

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