أكثر من 10 ملايين مصل في المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك

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شهد المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك توافد المصلين والزوار، وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم.

وبلغ عدد المصلين في المسجد النبوي ٩,٨١٨,٤٧٤ مصلياً خلال العشر الأيام الأولى، كما بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ٧٣٩,٧٠٢ ألف زائر.

وقامت الهيئة بالعمل على تسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم دخول الزائرين والمصلين عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة.

كما تم توزيع عبوات من ماء زمزم على الزوار والمصلين بما يقارب ١٩٥،٨٠٠ عبوة وبلغ عدد الوجبات الموزعة ٢,٩٠٨,٥٣ وجبة إفطار في المسجد النبوي.

وبلغ عدد المستفيدين من الإرشاد المكاني ۱۳۲۸۹۳ زائراً، كما استفاد ۲٦,٩١٠ زوار من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المواقع المجهزة لهم بما يناسب احتياجاتهم.