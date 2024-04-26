أكثر من 1500 مستفيد من دورات وبرامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية

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نفذ مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية خلال الثلاث سنوات الماضية، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية الموجهةً لمستفيدي ومستفيدات المؤسسة من ذوي الإعاقة البصرية لتأهيلهم وتدريبهم ودعمهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتمكنهم من الانخراط في الحياة العامة ليصبحوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.

وأوضح مدير البرامج في المؤسسة صالح الشمراني، أن هذه الدورات بلغت ١٣١ دورة استفاد منها ١٥٩٣ متدرباً من ذوي الإعاقة البصرية، و 160 ورشة عمل استفاد منها 725 من ذوي الإعاقة البصرية، تمثلت في؛ لغة برايل، أساسيات الحاسب الآلي، دورة في الأمن السيبراني، مهارات اللغة الإنجليزية، صناعة سخانات الشاي، صناعة أكواب الفخار، تعلم حياكة خيط ولوح، الفني الكفيف، كرة الهدف، النحات الصغير، كرة الجرس، إضافةً إلى برنامج “اسألني” يجيب فيه المعلم على أي استفسار للكفيفين، ودورة صناعة العطور ودورة أساسيات الطبخ والعناية الشخصية في إطار تأهيل المرأة الكفيفة.

وأكد الشمراني، قدرة الكفيفين والكفيفات على تخطي التحديات التي تواجههم في المجتمع بإصرارهم وعزيمتهم القوية لإظهار قدارتهم ومواهبهم، حيث أن هذه الدورات والبرامج التي تقدمها المؤسسة طوال العام تساعدهم على اكتشاف واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، وتوفير مهارات معززة لديهم تساعدهم في إدارة أمور حياتهم تبدأ من النواحي الشخصية وتنتهي بأمورهم الدراسية والعملية، كالحاسب الآلي واستخدام أجهزة برايل سينس ودورات الفنون التشكيلية المناسبة مع قدراتهم.