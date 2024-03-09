أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

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استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح اليوم إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت منزلين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شهيدا، وجرح العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما استشهد 8 مواطنين غالبيتهم من الأطفال، وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما أدى القصف الذي استهداف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة عن شهداء وإصابات.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبا، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وجرح آخرين، بعضهم خطيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل فسفورية على منطقة المشروع في خان يونس، وقصفت منزل يعود لعائلة وادي قرب مدينة حياة غرب المدينة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفا و878 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و402 آخرين بجروح، 72 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.