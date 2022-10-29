أكثر من 2000 مستفيد من أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بصحة الشرقية

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نظّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أنشطة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، تحت شعار “سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن”.

وأوضحت صحة الشرقية أن الفعالية التي استفاد منها 2260 مستفيداً، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، للحصول على خدمة آمنة، والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة لتشمل الطرق الصحيحة لغسل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.

وتضمنت فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إقامة العديد من الأنشطة التفاعلية منها ركن غسيل الأيدي، والحماية التنفسية، وركن الانسكابات، وركن المضادات الحيوية، والاستشارات الطبية، وركن النفايات الطبية الأمراض المعدية والمحاضرات التوعوية.