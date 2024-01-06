أكثر من 227 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى رفحاء العام خلال العام 2023

المناطق_ الحدود الشمالية

أوضح تجمع الحدود الشمالية الصحي أن الأقسام الطبية بمستشفى رفحاء العام أحد مكونات التجمع قدّمت خدمات طبية متكاملة لـ 227,822 مراجعًا خلال العام الماضي 2023 في مختلف التخصصات الطبية.

وبين التجمع أن 138,155 مستفيدًا تلقوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بالمستشفى، فيما استفاد 74,403 مراجعًا من الخدمات التي تقدمها العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، وأجرت الأقسام الداخلية بالمستشفى 1,694 عملية جراحية، وتنويم 4,131 مريضًا، فيما بلغ عدد مراجعي مركز السكر 14,128 مراجعاً.

وأضاف أنه خلال العام المنصرم أجرى مركز الكلى 9,278 جلسة غسيل كلوي، ونفّذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 4,159 زيارة، وأجرى قسم المختبر 1,145,091 فحصًا، إضافةً إلى استقبال 37,797 مريضًا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى, وصرف 229,534 وصفة دوائية، وبلغ عدد مراجعي الزواج الصحي 861 مراجعًا، وبلغت عدد جلسات التأهيل الطبي 15,134جلسة،ونسبة الإشغال 62٪؜.