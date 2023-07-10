أكثر من 4000 ساعة تطوعية نفذها 529 متطوعاً بجمعية نماء برفحاء في النصف الأول من عام 2023م

المناطق_الحدود الشمالية

نفذت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء 4,988 ساعة تطوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م بمشاركة 529 متطوعاً ومتطوعة.

وأوضحت الجمعية أنها وفرت 450 فرصة تطوعية تضمّنت تأسيس فرقتين تطوعية و7 برامج ما بين تدريبية وملتقيات وتدريب وتأهيل 850 متطوعاً ومتطوعة وتنفيذ 4 لقاءات تطويرية، بالإضافة لتفعيل الأيام الوطنية والعالمية وعقد 4 شراكات مجتمعية.

كما قام متطوعو الجمعية خلال تلك الفترة بتوزيع 3,000 وجبة إفطار رمضاني وتوزيع 3,000 هدية عيدية وتوزيع 61,824 عبوة مياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.