أكثر من 4368 مريضاً استقبلتهم طوارئ مستشفى البكيرية خلال إجازة عيد الفطر

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قدم طوارئ مستشفى البكيرية العام خدماته العلاجية والطبية لأكثر من 4368 حالة طارئة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 23 رمضان وحتى 5 شوال لعام 1444هـ .

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل أكثر من 3889 حالة إسعافية تعاني من أمراض باطنية، مشيراً إلى أن الحالات الجراحية التي استقبلها الطوارئ بلغت 456 حالة، فيما بلغت حالات إصابات الحوادث المروري خلال الإجازة 23 مصاباً ومصابة.

وأفاد التجمع أنه جرى تقديم العلاج اللازم لـ 4187 حالة في قسم الطوارئ وتمكنت من المغادرة بعد تحسّن حالتها، فيما جرى تنويم 170 حالة من الحالات التي استقبلها الطوارئ خلال الإجازة، في حين جرى تحويل 11 حالة لاستكمال العلاج والمتابعة في المستشفيات التخصصية والمرجعية.