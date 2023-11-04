أكثر من 46 ألف سيدة يستفدن من حملة “رايتك وردية” بشبكة الجبيل الصحية

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اختتمت اليوم، حملة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي نظمتها شبكة الجبيل الصحية أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي تحت عنوان “رايتك وردية”، استفاد منها أكثر من 46 ألف سيدة، وذلك في مجمع ذا موف بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية بالشبكة الدكتورة عهود الغامدي، أن الحملة التي استمرت يومين، اشتملت على العديد من الفعاليات التوعوية داخل مدينتي الجبيل والجبيل الصناعية، للتعريف بالحملة وعرض فيديوهات توعوية وتثقيفية، استهدفت فحص جميع شرائح المجتمع خصوصاً السيدات فوق سن الأربعين، وعرضاً للإجراءات الصحيحة وطريقة الكشف المبكر بوحدات الأشعة “الماموجرام” بالمستشفى والتشجيع عليه وأهميته للجميع، حيث تم إجراء فحص “الماموجرام” لأكثر من 350 سيدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الحملة تم تفعيلها بـ 8 أركان توعوية مختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة منها: احجز موعدك وطرق الوقاية والكشف المبكر وركن رحلة آمنة وطبيب لكل أسرة وتطعيم الانفلونزا الموسمية، وأركان ترفيهية توعوية للأطفال ومسرح تفاعلي، وذلك في إطار التحفيز على الكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي وكيفية الوقاية منه، مع الحرص على تغيير الأنماط السلوكية، وتسهيل الوصول للخدمة من خلال التثقيف ونشر المعرفة التي من شأنها الإسهام في الحد من تضاعف خطورة الإصابة بسرطان الثدي والشفاء منه بإذن الله، مشيرةً إلى أن الحملة استعرضت العديد من التجارب للمتعافيات وقصصهم الملهمة حول محاربة مرض سرطان الثدي.