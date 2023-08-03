أكثر من 47 ألف سجل تجاري نشط بنهاية الربع الثاني 2023م على مستوى المركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة

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بلغ العدد الاجمالي للسجلات التجارية النشطة بنهاية الربع الثاني 2023م على مستوى المركز الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في إحصائية بحسب قاعدة بيانات المنتسبين بالغرفة 47.911 سجلا تجاريا بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7% مقارنة بالربع السابق من نفس العام وبانخفاض طفيف بلغت نسبته % 1.0 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الإحصائية أن السجلات التجارية النشطة لمنتسبي غرفة المدينة المنورة بحسب النشاط هي أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والمطاعم والإعاشة والصناعية والخدمية وورش صيانة المركبات والأنشطة السياحية والعقارية والمهنية والنقل والتخزين والتأجير والتعليمية والاتصالات والمعلومات والصحية والزراعية والفنية والترفيهية والخدمات الاجتماعية والمالية والتعدينية وتنظيم قطاع الأعمال.