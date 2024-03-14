أكثر من 60 متطوعاً يشاركون بمشروع تفطير أكثر من 1400 صائم بالجوف

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تسهم سواعد المتطوعين بمنطقة الجوف في إدارة وتشغيل أحد أكبر مشاريع الإفطار بمدينة سكاكا، التي تستمر منذ عدة سنوات بمشاركة من مختلف الأعمار وبمهام متنوعة تبدأ بالطبخ وتنتهي بالتوزيع الميداني.

وتشرف جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف “يمناكم” على تنفيذ مبادرة منارات رمضانية التي يشارك فيها 67 متطوعاً من مختلف الأعمار لإعداد وتحضير وتوزيع 1400 وجبة يومياً على المستحقين من الأسر المتعففة والمقيمين والعاملين في الوظائف المهنية خلال وقت الإفطار.

وتبدأ جهود المتطوعين بشكل يومي في الصباح في تحضير كميات الإفطار التي تبدأ بتحضير الوجبة الرئيسة وغالباً ما تتكون من الأرز والدجاج بكميات تناسب عدد الوجبات المستهدفة، وتحضير الأصناف الرديفة لها مثل: الشوربة والمعكرونة وأطباق الفاكهة والمشروبات الباردة، كما يتم عبر هذا المطبخ تجهيز وجبات لكبار السن تختلف بعناصرها الغذائية عن بقية الوجبات للإسهام في تقديم وجبات تناسب المرضى والمسنين.

ويستكمل المتطوعون جهودهم في تحضير الوجبات وتعبئتها قبيل ساعة الإفطار، ليتم إسناد مهام التوزيع الميدانية على فريق موازٍ لفريق التحضير، وتنطلق قوافل الوجبات التي تغطي مساحات واسعة من مناحي مدينة سكاكا وتصل حتى المحافظات القريبة في رحلات تتجاوز أقصاها 40 كم كل يوم، وتقدم بشكل يحفظ كرامة المحتاج ويؤمن احتياجه من الغذاء بشكل يومي.

وتعد مبادرة منارات رمضانية واحدة من أبرز المبادرات في منطقة الجوف التي يتجاوز عمر إطلاقها ما يفوق العشر سنوات حتى أصبحت واحدة من المشاريع الخيرية الكبرى في شهر رمضان المبارك، ويسعى العديد من المتطوعين للمشاركة فيها طلباً للأجر وترجمةً لمعاني التكافل الاجتماعي.