أكسيوس: إيران أبلغت إسرائيل عبر الأمم المتحدة أنها ستتدخل إذا استمرت الحرب على غزة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملتي طائرات إلى شرق البحر المتوسط بعد انطلاق عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية عقب الاستفزازات التي يباشرها الاحتلال في الأراضي المحتلة، وبررت واشنطن تحركها بأنها تريد ردع ما وصفته بــ «الأعمال العدائية ضد إسرائيل» أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية.