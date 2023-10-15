أكسيوس: إيران أبلغت إسرائيل عبر الأمم المتحدة أنها ستتدخل إذا استمرت الحرب على غزة

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أنذرت إيران إسرائيل، عبر الأمم المتحدة، بأن طهران قد تتدخل في حرب غزة حال استمرار عملية الاحتلال العسكرية في القطاع.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده لديها خطوط حمراء، وفي حالة استمرار العملية العسكرية، وخاصة «شن هجوم بري على غزة»، فإنها ستتدخل، بحسب ما نقلته «الحدث» عن موقع «أكسيوس» الإخباري.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملتي طائرات إلى شرق البحر المتوسط بعد انطلاق عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية عقب الاستفزازات التي يباشرها الاحتلال في الأراضي المحتلة، وبررت واشنطن تحركها بأنها تريد ردع ما وصفته بــ «الأعمال العدائية ضد إسرائيل» أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية.