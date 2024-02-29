“أكواباور” توصي بتوزيع 4.5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

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أوصى مجلس إدارة شركة أكواباور بتاريخ أمس الأربعاء 28 فبراير 2024 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4.5% على مساهمي الشركة عن العام 2023،وبإجمالي 329 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 731.1 مليون سهم تقريبا وحصة السهم من التوزيع 0.45 ريال، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقا.

وعلى جانب آخر أوصى مجلس إدارة شركة أكوا باور إلى الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ نحو 14.62 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة على أن يمنح 1 سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين.

وقالت في بيان منفصل لـ”تداول السعودية” اليوم الخميس، إن رأس المال قبل الزيادة7.31 مليار ريال،وبعد الزيادة سيصل 7.325 مليار ونسبة الزيادة في رأس المال0.2%.

ويبلغ عدد الاسهم قبل الزيادةنحو 731.1 مليون سهم، و بعد الزيادة732.56 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أنها تود التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الإستراتيجية، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ إجتماع الجمعية العامة لاحقا.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم وفقا لـ “العربية”.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.