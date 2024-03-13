“أكوا باور”: استلام شهادة التشغيل التجاري لمحطة “الطويلة لتحلية المياه” في أبوظبي

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قالت شركة أكوا باور إنها تلقت بتاريخ 12 مارس 2024 إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري من شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) لمشروع الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي والواقع في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الأربعاء أنه تم إضافة السعة الإنتاجية بقدر 75.92 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة ويأتي ذلك إضافة إلى المرحلة الأولى التي بدأت التشغيل التجاري في 9 يونيو 2022 بسعة إنتاجية قدرها نحو 454.61 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً والمرحلة الثانية التي بدأت التشغيل التجاري في 25 أبريل 2023 بسعة 378.69 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ليصل المشروع لكامل القدرة الإنتاجية والبالغة 909.22 ألف متر مكعب تقريبا من المياه المحلاة يومياً.

وذكرت “أكوا باور” أنها تمتلك حصة قدرها 40% في المشروع ومن المتوقع أن يتضح الأثر المالي لتشغيل المشروع بكامل الطاقة الانتاجية إبتداءً من الربع الثاني من عام 2024.