ألبانيا وكوسوفو بدون تأشيرة للسعوديين

المناطق_الرياض

أصدرت حكومة ألبانيا، اليوم، قراراً بالسماح للمواطنين السعوديين بدخول الأراضي الألبانية بالجواز العادي، خلال الفترة من 6 مارس 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وفق ما أعلنت عنه سفارة المملكة العربية السعودية لدى تيرانا.

وأوضحت السفارة أن الدخول إلى كوسوفو لا يتطلب تأشيرة على مدار العام، فيما يجب الحصول على تأشيرة للدخول إلى كل من مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري؛ أعلنت الحكومة الألبانية إعفاء المواطنين السعوديين من الالتزام بحمل تأشيرة الدخول لزيارة البلاد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الألباني وفد قطاع الأعمال السعودي بالعاصمة تيرانا.