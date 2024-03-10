أمانة الباحة تزين الميادين والطرق الرئيسة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

المناطق_واس

زينت أمانة منطقة الباحة الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات المنطقة وميادينها، وعددًا من المباني الحكومية والبلديات ومبنى أمانة المنطقة بالعلم الوطني، وذلك احتفاءً بيوم العلم، الذي يصادف الـ 11 من شهر مارس من كل عام، تعزيزًا لمعاني الولاء تحت راية التوحيد.

وهيّأت الأمانة الشوارع الرئيسة والميادين بتزينها بآلاف الأعلام لراية التوحيد، إضافةً إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب الإضاءات باللون الأخضر، التي تستعرض تفاصيل العلم الوطني وقصة العلم، ومراحل تطوره، لإحياء قصة راية المملكة التي ترفرف منذ 9 عقود، إضافةً إلى ساريات الأعلام في مداخل مبنى الأمانة؛ وتزيين الدوارات والميادين الرئيسة بالإضاءة الخضراء.

وأكدت بأن كذلك بلديات المنطقة أكملت جميع الترتيبات والتجهيزات اللوجستية لمناسبة يوم العلم, حيث جرى تركيب أكثر من 20 ألف علم, وتوزيع 10 آلاف علم أخرى على الجهات العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى تركيب ساريتي علم كبيره بطول 30 متراً بعدد ثلاثة، وعدد 150 شاشة إلكترونية، و 148 لوحة “يوني بول”.