أمانة الباحة تشارك في الحدث البيئي العالمي “ساعة الأرض”

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شاركت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها في الحدث البيئي العالمي “ساعة الأرض”.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ‏أن المشاركة كانت إطفاء إضاءة مبنى الأمانة والبلديات التابعة لها، وعدد من الشوارع بمدينة الباحة، وذلك للإسهام بالتوعية بضرورة ترشيد الطاقة؛ سعياً لاستدامة بيئية, وخفض مستوى التلوث والاحتباس الحراري.

يُذكر أن منظمة الصندوق العالمي للطبيعة اختارت آخر سبت من مارس من كل عام موعداً للاحتفال بساعة الأرض، من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة؛ لإثارة انتباه سكان الأرض لضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغيُّر المناخي.