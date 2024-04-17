“أمانة الباحة” تطرح 5 فرص استثمارية بمدينة الباحة

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أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 5 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على مبنى في مدينة الباحة على امتداد طريق الملك فهد, إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على مبنى في مدينة الباحة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، وترميم وتشغيل وصيانة وتطوير حديقة للأنشطة الرياضية والترفيهية والتجارية على مساحة 8,193 متراً مربعاً, إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري على مساحة 8,327 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مدارس خاصة عالمية على مساحة 11,857 متراً مربعاً.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.