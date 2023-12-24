“أمانة الباحة” تطرح 50 فرصة استثمارية بمركز بني كبير

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طرحت أمانة منطقة الباحة، 50 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من مركز بني كبير، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء و تشغيل و صيانة ساحة خيول على مساحة 3000 متر مربع, وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات ومنتجعات على مساحة 4800 متر مربع, وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة على مساحة 11,67,26 متراً مربعاً, إضافة إلى تشغيل وصيانة عددٍ من الأكشاك بمواقع مختلفة بالمحافظة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.