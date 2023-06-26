“أمانة الباحة” تقف على عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها

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قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البلدية والتطويرية بمدينة الباحة.
وشملت الجولة منتزه رغدان للوقوف على المراحل الأخيرة لأعمال الساحة المركزية ” بهجة رغدان ” وتشمل بلازا بمساحة 21 ألف متر مربع، وممشى بطول 500 متر ، وممرات ونافورة تفاعلية، ومناطق ألعاب، وجلسات ومجسمات جمالية، وإضاءات ديكورية، وجسرًا للمشاة ومسطحات خضراء.
كما وقف السواط على آخر مراحل تنفيذ مشروع ممشى السعادة ضمن جادة الباحة، ويبلغ طوله 680 مترًا ، بعرض 5 أمتار ، ويتضمن خرسانة مطبوعة، وكراسي ديكورية، وإضاءات ومجسمات جمالية، وأحواض زراعة مع شبكة الري.
من جانب آخر تفقد الدكتور السواط مشروع توسعة طريق الشيخ إبراهيم آل إبراهيم بمدينة الباحة بطول 140 مترًا وعرض 20 مترًا ، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وفتح الطريق للمرور.