“أمانة الباحة” تقف على عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها

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‏قام أمين منطقة الباحة‬ الدكتور علي السواط بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البلدية والتطويرية بمدينة الباحة.

وشملت الجولة منتزه ‫رغدان‬ للوقوف على المراحل الأخيرة لأعمال الساحة المركزية ‫” بهجة رغدان‬ ” وتشمل بلازا بمساحة 21 ألف متر مربع، وممشى بطول 500 متر ، وممرات ونافورة تفاعلية، ومناطق ألعاب، وجلسات ومجسمات جمالية، وإضاءات ديكورية، وجسرًا للمشاة ومسطحات خضراء.

‏كما وقف السواط على آخر مراحل تنفيذ مشروع ممشى السعادة‬ ضمن جادة الباحة، ويبلغ طوله 680 مترًا ، بعرض 5 أمتار ، ويتضمن خرسانة مطبوعة، وكراسي ديكورية، وإضاءات ومجسمات جمالية، وأحواض زراعة مع شبكة الري.

من جانب آخر تفقد الدكتور السواط ‫مشروع توسعة طريق الشيخ إبراهيم آل إبراهيم بمدينة ‫الباحة‬ بطول 140 مترًا وعرض 20 مترًا ، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وفتح الطريق للمرور.