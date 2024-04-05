أمانة الجوف: إنجاز 90% من مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بسكاكا

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كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في أعمال مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بمدينة سكاكا إلى 90%.

ويأتي المشروع ضمن جهود أمانة المنطقة لتطوير الطرق وتعزيز انسيابية الحركة وفك الاختناقات بالمحاور الرئيسة لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المشروع يشمل إنشاء جسر علوي في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، إضافة إلى إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري، مشيرًا إلى تكثيف المتابعة مع المقاول خلال الفترة المقبلة لإنهاء ما تبقى من أعمال بأسرع وقت.

وأكد حرص الأمانة على استيفاء جميع مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة في المشروعات، وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.