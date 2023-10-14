أمانة الجوف بالتعاون مع الشؤون الصحية تقيم محاضرة تثقيفية في اليوم العالمي للصحة النفسية

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أقامت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية الذي تشارك فيه المملكة تحت شعار “الصحة النفسية حق إنساني عالمي”، محاضرة تثقيفية بعنوان “أساسيات الصحة النفسية وعلاقتها بجودة الحياة” في مقر المختبر الإقليمي التابع للأمانة، وذلك لرفع وعي لمستفيدين بأهمية الصحة النفسية وسبل تعزيزها.

واستعرضت المحاضرة التي قدمتها الأخصائية النفسية نادية السعد نصائح وإرشادات لتعزيز الصحة النفسية، وأثر الصحة النفسية على جودة حياة الفرد والأسرة.

وتأتي المحاضرة ضمن مساهمات أمانة منطقة الجوف المجتمعية بالشراكة مع مختلف القطاعات وفي إطار التعاون مع صحة الجوف لخدمة المجتمع.