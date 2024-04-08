أمانة الجوف تبدأ تنفيذ “حديقة العيد” بسكاكا ضمن مبادرة بهجة لتحسين جودة الحياة

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شرعت أمانة منطقة الجوف في تنفيذ مشروع إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة بجوار مصلّى العيد الرئيسي بمدينة سكاكا.

وأوضح أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أعمال المشروع تأتي ضمن مبادرة بهجة التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة بالمنطقة، بمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ودعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار المهندس الشرعان إلى أن المشروع يسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المحيطة بمصلّى العيد، ويتضمن إنشاء مضمار مشي ومسار دراجات هوائية بالإضافة للمسطحات الخضراء والأشجار.

وأضاف أن أعمال “حديقة العيد” تنفذ بجوار مصلّى العيد الرئيسي على مساحة تبلغ 95 ألف متر مربع، ومضمار مشي بطول 1050 مترًا، ومسار للدراجات الهوائية بطول 1780 مترًا، بالإضافة الى 38 ألف متر مربع من الأشجار والمسطحات الخضراء تمثل نسبة 40 من المساحة الكلية للمشروع.