أمانة الجوف تزيل تعديات على 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

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تمكنت أمانة منطقة الجوف من استعادة أكثر من 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية خلال 6 أشهر، ضمن جهودها للقضاء على التعديات والإحداثات العشوائية وإزالة كل مظاهر التشوه البصري في المنطقة ومحافظاتها.

‏وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الرقابية عددا من المباني والأسوار والإحداثات غير النظامية في عدد من المواقع، جرى إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن الأمانة ستواصل الجولات الرقابية لرصد التعديات على الأراضي الحكومية وإزالتها وتطبيق الأنظمة، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع أمانة وبلديات المنطقة في الإبلاغ عن التعديات بالتواصل من خلال مركز الاتصال الموحد 940.