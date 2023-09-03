“أمانة الجوف” تصادر 100 كجم من الأغذية الفاسدة وتعالج 350 مترًا مربعًا من حفر الشوارع بالعيساوية

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صادرت أمانة منطقة الجوف 100 كجم من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، خلال 78 جولة نفذتها فرق الرقابة الصحية ببلدية العيساوية على الأسواق والمنشآت التجارية في شهر أغسطس المنصرم، حيث ضبطت فرق الرقابة 9 مخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إنذار 10 منشآت مخالفة.

كما نفذت الفرق 50 جولة ميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري أسفرت عن معالجة 350 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وصيانة الأرصفة المتهالكة ودهان المطبات، ورفع 1440 طنًا من المخلّفات، وصيانة 320 من كشافات الإنارة، و 96 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى استبدال ومعالجة 120 من حاويات النظافة، وإزالة 6 حواجز خرسانية.