أمانة الجوف تنفذ 670 زيارة ميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك

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واصلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة خلال شهر رمضان المبارك جولاتها الميدانية لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي بمدينة سكاكا.

وأوضحت الأمانة أن صحة البيئة نفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك 670 زيارة ميدانية رصدت خلالها 72 مخالفة، مبينةً أن أعمال صحة البيئة شملت تعقيم الشوارع وحاويات النفايات والمستنقعات وبؤر توالد الحشرات، إضافةً إلى حملات القضاء على الكلاب الضالة، ومكافحة البعوض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض، وذلك من خلال 9 فرق مكافحة، وفرقتين للرصد والاستكشاف، و38 كادراً فنياً متخصصاً.