أمانة الجوف تنفذ 737 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية ببلدية الحديثة

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واصلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية الحديثة جولاتها الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، ونفذت الفرق 737 جولة رقابية خلال الربع الثالث من عام 2023م أسفرت عن رصد 47 مخالفة وإغلاق 8 منشآت.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن العقوبات على المخالفين للاشتراطات الصحية والبلدية خلال جولات بلدية الحديثة على الأسواق تضمنت تحرير 89 إنذارًا، بالإضافة إلى 47 غرامة.

وأضاف أن أعمال النظافة العامة ومعالجة التشوه البصري في الربع الثالث شملت رفع أكثر من 28 طنًا من النفايات والمخلفات، وصيانة 14 ألف متر مربع من الطرق، و15 ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى صيانة وتهيئة 20400 متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء.