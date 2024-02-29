أمانة الجوف توقع اتفاقية لتركيب 152 وحدة مراقبة وبوابة ذكية لتصريف الأمطار والسيول

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وقّع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع إحدى الشركات الوطنية اتفاقية لتطبيق حلول المدن الذكية تتضمن تركيب 152 وحدة مراقبة وبوابة ذكية لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين بمكتبه اليوم مع مسؤولي الشركة، لبحث تنفيذ مشروع المراقبة الذكية لخطوط ومحطات السيول.

وتتضمن الاتفاقية 4 أهداف تشمل وضع إطار عمل لتطوير حلول تقنية نحو الجوف الذكية فيما يخص رقابة البنية التحتية الخاصة بدرء أخطار السيول، وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المرور الذكية التي تحافظ على البيئة، والتعاون لإنشاء منصة عرض مرئي مبتكر لرفع قدرات مركز التحكم والمراقبة، والإسهام في إدارة الحلول الرقمية المستقبلية التي تهم منطقة الجوف وتتعلق برفع جودة الحياة والتحول الرقمي .

وأوضح أمين الجوف أن الشركة ستنفذ مشروع المراقبة الذكية لخطوط ومحطات السيول من خلال تركيب 150 وحدة مراقبة ذكية على النقاط الحرجة على شبكة تصريف مياه الأمطار وبوابتين ذكيتين لمحطات السيول.