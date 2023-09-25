أمانة الجوف وبلدياتها تحتفي بيوم الوطن عبر 175 فعالية بالمنطقة والمحافظات والمراكز

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شهدت منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة إقامة أكثر من 175 فعالية للاحتفال باليوم الوطني 93، نظمتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن الفعاليات التي أقيمت في نطاق الأمانة وبلديات القريات ودومة الجندل وطبرجل وصوير والعيساوية والناصفة وأبو عجرم والحديثة وزلوم، اشتملت على حفلات غنائية لعدد من نجوم الطرب من الفنانين والفنانات، وعروض كرنفالية ومشاركات شعرية بمجموعة من القصائد الوطنية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال، وأركان للفن التشكيلي والأسر المنتجة وعربات الطعام المتنقلة وغيرها من الفقرات والفعاليات.

كما شهدت فعاليات اليوم الوطني مشاركة جهات حكومية وأهلية بأركان توعوية وتثقيفية وخدمية، فضلا عن توزيع الهدايا للزوار.