أمانة الحدود الشمالية تزرع 40 ألف زهرة وتعالج أكثر من 91ألف م2 من المسطحات الخضراء في رفحاء

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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر سبتمبر الماضي أعمال الصيانة والتشغيل لأعمدة الإنارة والمجسمات والمسطحات الخضراء، والزراعة وتكريب النخيل.

وأوضحت بلدية رفحاء أن الأعمال شملت صيانة 531 عمود ديكور، و1247 عمود إنارة، و29 مجسماً ،وتكّريب 3,421 نخلة ،وتركيب 9 ألعاب، وزراعة 289 شتلة من الأشجار المتنوعة، ومعالجة وصيانة 91,845 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء وزراعة 40,000 زهرة، وفي مجال الدراسة والتخطيط خصص 4 مواقع حكومية ،وعدل 3 مخططات، وحدث 4 مخططات في منصة بلدي، وأصدر 25 قرارًا مساحيا، وأعد 650 مخططا (كروكي) لسوق الماشية, وحدث 7 صكوك، وأزيلت 8 لوحات إعلانية مختلفة، وركب 4,970 مترًا طوليا من الكابلات.