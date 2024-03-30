أمانة الرياض تتوج فريق ليستر سيتي بكأس بطولتها الرمضانية الـ19 لكرة القدم

المناطق_واس

توَّجت أمانة منطقة الرياض، مساء الجمعة، فريق ليستر سيتي بلقب كأس بطولتها الرمضانية الـ19 لكرة القدم، برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وبحضور المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب مساعد أمين المنطقة.

وجاء تتويج ليستر سيتي بعد انتصاره في المواجهة الختامية التي جمعته بفريق الأزوري، وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في النهائي الذي شهد حضور عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وتنافس على البطولة التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك، 256 فريقاً ضموا أربعة آلاف لاعب، وأدار مبارياتها 50 حكماً، وأُقيمت في 16 ساحة بلدية، وتجاوز الحضور الجماهيري لها حاجز الـ15 ألف مشجع.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لفريق ليستر سيتي الذي تأسَّس عام 1438هـ، وكان في الموسم الأول لمشاركته قد خرج من التصفيات التمهيدية، وفي الموسم الماضي نجح في إعادة ترتيب صفوفه وتمكن من حصد البطولة الـ18، ثم وصل في هذا الموسم للنهائي الذي توّج في ختامه بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وتهدف الأمانة من تنظيم البطولة الرمضانية لتعزيز التفاعل المجتمعي وروح الرياضة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية والأنشطة الرياضية في كل أرجاء المدينة خلال الشهر الفضيل، تفعيلًا للتعاون نحو مجتمع صحي ينبض بالحياة في مدينة مزدهرة مستدامة.