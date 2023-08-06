أمانة الرياض تعلن إطلاق جائزة الإبداع المعماري والعمراني

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أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم، إطلاق جائزتها للإبداع المعماري والعمراني، بهدف الارتقاء بجودة المشاريع والنهوض بمفاهيم الإبداع المعماري والعمراني، عبر فرعين تتمثل في العمارة، وعمارة البيئة والتصميم العمراني.

وتستهدف الأمانة من خلال الجائزة، القطاع العام والخاص، والقطاعات غير الربحية، للوصول إلى آفاق جديدة في التنافس الإيجابي وإبراز أفضل الممارسات بين المختصين والمهتمين بمجالات العمارة والعمران، إلى جانب حث المعماريين والمخططين والمصممين العمرانيين والممارسين على الاهتمام بجودة مخرجات المشاريع.

وتتيح الأمانة فرصة التسجيل وتقديم المشاريع المتميزة والمنفذة في منطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية للمشاركة في الجائزة، حيث تمتد فترة التسجيل لمدة 10 أسابيع من تاريخ إطلاقها، ويلي ذلك فترة تقييم تستمر لمدة 4 أسابيع بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات من أصحاب الاختصاص، حيث تشمل الجائزة جميع المشاريع المعمارية والعمرانية، وتندرج تحت كل فرع من فروع الجائزة ثلاث فئات من الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتهدف الجائزة إلى الإسهام في الارتقاء بجودة المشاريع والنهوض بمفاهيم الإبداع المعماري والعمراني، وتعزيز التميز وإبرازه، بالإضافة إلى إسهامها في التطوير التقني لقطاعات التصميم والبناء والتشييد.