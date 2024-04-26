أمانة الرياض تغلق جميع فروع منشأة تسببت في “تسمم غذائي” لحالات عدة

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تلقت أمانة منطقة الرياض مساء يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 إبريل 2024م، بلاغًا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها أحد المنشآت متضمنًا التجارية، ولديها عدد من الفروع.

تفاصيل الواقعة

وقالت الأمانة في بيان لها: إن الفرق الميدانية للرقابة الصحية باشرت الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.

لا حالات تسمم أخرى

وتابعت أنها ما زالت تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل- ولله الحمد- أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك- في حال وجودها.