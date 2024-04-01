أمانة الرياض تفتتح أولى حضانات الأطفال في حدائق الرياض بحي الحمراء

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افتتحت أمانة منطقة الرياض، حضانة قرة للأطفال في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف بحي الحمراء.

وتقام الحضانات بفكرة جديدة داخل الحدائق العامة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة في الحدائق العامة والأحياء السكنية عبر إيجاد بيئة مهيأة للترفيه للأطفال تمتثل لكل معايير الجودة والسلامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطط الأمانة الإستراتيجية في تعزيز مفهوم الشراكة مع السكان وتوفير الفعاليات الملائمة لشرائح المجتمع والفئات العمرية كافة، كما تتماشى مع مستهدفاتها لإحياء الفراغات العامة بمناشط نوعية لتصبح الحدائق مركزاً للفعاليات في الأحياء ومتنفساً للأهالي وسكان المدينة وزوارها ضمن العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير الحدائق والتوسع في إنشائها وتنويع مناطق الجذب بها بفعاليات مستدامة أو موسمية.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض قد أبرمت مذكرة تفاهم مع “قرة” لحضانة الأطفال؛ لتحفيز أنسنة الأحياء السكنية، وتطوير وتحسين الخدمات العاصمة، والارتقاء بجودتها، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المدينة وزوارها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تستهدف المذكرة الموقعة مسبقاً الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية والتطويرية والصحية بالمنطقة وزيادة الترابط الاجتماعي بين سكانها، وتوفير فرص وظيفية لأبنائها، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة للأنشطة الصحية للأطفال.