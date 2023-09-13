أمانة الرياض تكشف عن خطط تطوير وتأهيل متنزه النهضة

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن خطط تأهيل وتطوير متنزه النهضة وسط المدينة على مساحة إجمالية تبلغ 112,000 م2، ارتقاءً بصناعة الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، والإسهام في توفير البيئة المناسبة للمشاة، ومستخدمي الدراجات الهوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جانب رفع جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال تطوير المتنزه تتم على مرحلتين الأولى تشمل تطوير وتأهيل الجزء الجنوبي بطول 1700 متر، فيما تضم المرحلة الثانية تطوير الجزء الشمالي بطول 1800 متر، مبينة أن تنفيذ المشروع سيمزج بين الهوية الثقافية والتصاميم الحديثة، وإبراز التنوع لخدمة جميع الفئات والأعمار، إلى جانب تطوير المنظر العام بتزويد المتنزه بالمجسمات الجمالية والمسطحات المائية، وتحقيق التتابع البصري للعناصر وإضفاء الحس التشويقي للزوّار.

وأشارت الأمانة إلى أن مشروع متنزه النهضة يتضمن 15 عنصرًا تطويريًا منها الممشى الصحي والساحات المظللة والمسطحات المائية والشلالات ومناطق تتضمن ملعب كرة قدم ونادي مفتوح وتأجير الدراجات الهوائية وألعاب الأطفال، إلى جانب المسطحات الخضراء وساحة النوافير التفاعلية وصالة مغطاة متعددة الاستخدامات.