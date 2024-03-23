أمانة الرياض تُحسّن المشهد الحضري بمشاركة متطوعيها

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نفّذت أمانة منطقة الرياض بمشاركة المتطوعين مبادرة إزالة الكتابة على الجدران في مختلف أحياء مدينة الرياض؛ تحسينًا للمشهد الحضري، والحد من التشوه البصري؛ بهدف رفع مستويات البيئة الحضرية المستدامة، والمحافظة على البيئة والمرافق العامة.

وتسهم المبادرة في تحقيق مستهدفات الأمانة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال إشراك المتطوعين والمتطوعات في معالجة مظاهر التشوه البصري في الأحياء، وتحفيزهم للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز التعاون بدمج المجتمع بالأنشطة والفعاليات المجتمعية.

يذكر أن أمانة الرياض تواصل جهودها في تعزيز المشاركة والمسؤولية وتحفيز المبادرات الاجتماعية، امتدادًا من ركيزتها في إيجاد بيئة مستدامة، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة الرياض، ويأتي ذلك ضمن رؤيتها في تحقيق مدينة مزدهرة ومستدامة، ورسالتها في التنمية الحضرية للمدينة.