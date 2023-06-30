أمانة الرياض: 1,766 أضحية استقبلتها المطابخ المرخصة بالمدينة

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك استقبلت المطابخ المرخصة في الرياض 1,766 أضحية، وذلك تسهيلًا للسكان الراغبين الاستفادة من المطابخ القريبة منهم وبما يتماشى مع خطط الأمانة وجهودها، ولتقليل الضغط على المسالخ المركزية الموزعة في المدينة.

وأوضحت الأمانة أن إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالعاصمة، يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسية، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من المساهمة في تحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أنه يمكن للسكان التعرف على مواقع المطابخ والمطاعم عبر تطبيق مدينتي: https://mobile.alriyadh.gov.sa/mycity/.

الجدير بالذكر أن إصدار التصاريح النظامية للمطابخ والمطاعم لذبح الأضاحي، يأتي ضمن أعمال الأمانة التي تتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، بهدف تقريب مواقع الذبح، وتعزيز مساهمة السكان للتبرع لمبادرة ثلث الأضحية، بما يحقق التعاون والترابط المجتمعي بين المواطنين والمقيمين بالعاصمة.