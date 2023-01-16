أمانة الشرقية تبدأ تطوير ساحة الكورنيش بمحافظة الخبر على مساحة 8000م2

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية العمل بمشروع تطوير ساحة الكورنيش في الخبر، وذلك ضمن خطط الأمانة في تعزيز جودة الحياة مع الحفاظ على قيم الاستدامة، وإحداث التوازن المطلوب بين التطوير العمراني والبيئة على حد سواء.

وأوضحت الأمانة, أن مشروع التطوير يقام على مساحة تتجاوز 8000 م2، ويضم مسرحًا متعدد الاستخدام، وأكثر من 20 موقعًا للجلوس، فيما سيتم زراعة 70 شجرة، وأكثر من 6000 زهرة، إضافة لأعمدة الإنارة الجمالية، ومواقف تتسع لعدد 52 سيارة.

وبينت أن التصميم الفريد للمشروع سيجعله من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر، وأكثرها جاذبية، مما يزيد من حيوية المكان وانعكاسه على القطاعات الأخرى كالسياحة والضيافة، حيث سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيجري تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق.