أمانة الشرقية تردم تجمعات الأمطار بالخفجي وترفع أكثر من 4500 طن من النفايات والأنقاض بمليجة

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قامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بلدية محافظة الخفجي، بأعمال ردم لبعض التجمعات المائية وتجمعات مياه الأمطار بحي الفيحاء ، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وحماية السكان من الأضرار المتعددة، وذلك بإزالة مصدرها ومسبباتها.

كما تعمل الأمانة عبر خطة مجدولة برش الأحياء المتأثرة بالمبيدات، وردم جميع التجمعات بها، واستهلكت عمليات الردم 20 ألف متر مكعب من الرمال.

من جهة أخرى رفعت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية مليجة أكثر من 4500 طن من النفايات والأنقاض وذلك ضمن جهود الأمانة خلال الـ 10 أشهر الماضية، لتحسين المشهد الحضري والحد من التشوهات البصرية، ورفع جودة الحياة والخدمات البلدية.

وبلغت الجولات الرقابية الصحية التي نفذتها البلدية 531 جولة رقابية، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية على المباني قيد الإنشاء 148 جولة، ونفذت عدداً من الأعمال البلدية ضمن خطة التحسين والتطوير البلدي لتعزيز أنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون، والإبلاغ عن كافة المتسببين بالتشوهات البصرية والمخالفين للأنظمة والتعليمات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.