أمانة الشرقية ترفع أكثر من 3800 م3 مخلفات لمعالجة التشوه البصري من الخفجي

المناطق_المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي حملة نظافة في محافظة الخفجي، أسفرت عن رفع 3880 متراً مكعباً من المخلفات مجهولة المصدر، والنفايات الصلبة والكنس الآلي واليدوي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي بكمية 580 متراً مكعباً من الرمال، واستهلاك أكثر من 500 كيس نفايات سعة 50 جالوناً للالتقاطات بالمحافظة، وإزالة كمية 2300 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، و 800 طن من النفايات المنزلية، ورفع 1000 متر مكعب من النفايات الصلبة بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 30 معدة و 100 عامل لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، وتم استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح 20 من الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة وساحاتها، بمشاركة 7 مراقبين، أسهمات في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي.

وأشارت إلى أنه تم تأمين عدد من حاويات النفايات في بعض الأحياء واستبدل التالف منها، وتعميد فرق الميدانية خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات الصلبة ومسح الساحات ورفع الالتقاطات البلاستيكية والمعدنية والورقية والمعلبات، مؤكدةً سعيها إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

كما نفذت أمانة الشرقية خلال نفس الفترة 104 جولات ميدانية بوسط الدمام، للتأكد من الاشتراطات البلدية والنظافة العامة، التي من شأنها حماية المواطن والمقيم والمجتمع بأكمله، للارتقاء بجودة الحياة والمعيشة، وتفعيل الاستدامة الحضرية، وضمن جهودها في برنامج وخطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

فيما أزالت الأمانة 1070 متراً مكعباً من الأنقاض، ورفعت 5723 طناً من النفايات والمخلفات، بالإضافة إلى غسل 1200 حاوية للمرافق العامة، ورصد 53 مخالفة، ومعالجة 14 بلاغاً، داعيةً الجميع للتعاون وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.