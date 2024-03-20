أمانة الشرقية تصادر أكثر من 3 أطنان خضروات وفواكه من الباعة المخالفين بالجبيل

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية مع بدء شهر رمضان الكريم، حملة ميدانية استهدفت الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة في محافظة الجبيل، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفواكه و 22 بسطة بيع مخالفة.

وأوضحت أمانة الشرقية أن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة البيع الجائل المخالف، وما يسببه من أضرار بيئية وتشوه بصري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة والبيع العشوائي في الشوارع العامة، وما يسببه الافتراش المخالف من إعاقة لحركة السير.

وأشارت الأمانة بأنه تم تسليم المواد المصادرة للجمعية الخيرية، منوهة إلى استمرار الحملة ومتابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر وزعت أمانة الشرقية استبيانًا عن الخدمات البلدية المقدمة في الأحياء السكنية، بمشاركة 40 متطوعاً ومتطوعة بواقع 840 ساعة تطوعية.

ويهدف هذا الاستبيان إلى تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة، وإشراك السكان في تحقيق المستهدفات.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تقديم كافة التسهيلات و التوعية بالخدمات البلدية، والارتقاء بأعلى مستويات الجودة للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، مشيرة إلى أنه سيتم رصد كافة نتائج الاستبيان لدراستها وفقاً لإستراتيجيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.