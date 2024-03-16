أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية لتطوير خور الدمام للمستثمرين

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية، فرصة استثمارية لتطوير خور الدمام (الشاطئ الشرقي)، على مساحة بلغت أكثر من 140 ألف متر مربع وبنسبة بناء محدودة 5% لمنح مساحات أكبر للزوار والمتنزهين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفرصة تشتمل على إقامة أنشطة ترفيهية وسياحية ورياضية ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى حقوق التسمية والرعاية للموقع بالدمام لمدة 25 سنة مع فترة إعفاء 10% من المدة دعماً وتحفيزًا للمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الواجهات البحرية.

وأشارت إلى أن هذه الفرصة تهدف إلى إثراء الحركة الاستثمارية بالمنطقة من خلال إشراك المستثمرين لطرح أفكار مبتكرة وتحفيز البيئة الاستثمارية في المجالات المختلفة وجذب الاستثمارات النوعية لتحسين مستوى الخِدْمات ورفع مستوى جودة الحياة والتوسع في تقديم خيارات استثمارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية، المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدمها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).