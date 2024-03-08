أمانة الشرقية تكثف جهودها مع قرب شهر رمضان المبارك

المناطق_واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها الرقابية والصحية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وواصلت الفرق الميدانية تنفيذ خطتها الرقابية الصحية الشاملة للتأكد من المواد الغذائية حرصاً على سلامة الغذاء والمستهلكين، ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدمة لهم، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك .

وأوضحت الأمانة أن الخطة شملت المشاركة الفعّالة للمختصين الصحيين والمراقبين بتكثيف عمليات الرقابة الصحية والتوعية على جميع المنشآت الغذائية والصحية في المنطقة، وتركزت على الأنشطة ذات الإقبال الكبير خلال شهر رمضان، مثل المطابخ والمستودعات الغذائية والأسواق والملاحم، إضافة إلى تكثيف الرقابة لمنع الباعة الجائلين وضمان سلامة المنتجات المعروضة.

وأشارت إلى قيام الفرق الميدانية بحملات على العديد من المنشآت، تم خلالها توعية أصحاب المنشآت بالتقيد بالاشتراطات البلدية، ورصد مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات في حقها وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، مؤكدة أهمية التحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والظروف البيئية الخاصة بعمليات الحفظ والتداول، وضرورة مراعاة سلامة المنتجات أثناء العرض والتقديم للمستهلكين.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات الصحية عبر مركز البلاغات ٩٤٠ لاتخاذ الإجراء اللازم ومعالجتها.

يُذكر أن أمانة الشرقية، نفذت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 4826 جولة رقابية صحية، تم خلالها تسجيل 957 مخالفة صحية، وما يزيد عن 1782 جولة لرصد مخالفات البناء، ورفعت أكثر من 110232 طناً من كمية الأنقاض والمخلفات، بينما تجاوز كمية النفايات المرفوعة بالمنطقة 465500 طن.