أمانة الشرقية تنفّذ 515 جولة رقابية وترفع 2800 طن من النفايات والأنقاض في الخفجي

المناطق_المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان 515 جولة رقابية في الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمباني قيد الإنشاء في محافظة الخفجي، أسفرت عن ضبط 198 مخالفة، ورفع 1500 طن من النفايات العامة، و 1300 طن من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت والمرافق العامة وتطبيق الأنظمة والعقوبات الجزائية بحق المخالفين، مهيبة بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.