أمانة الشرقية توزع 3 آلاف هدية على الحجاج ضمن مبادرة “بسلام آمنين”

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نفّذت ‫أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع ‫مطارات الدمام أمس، مبادرة بعنوان “‫بسلام آمنين”، التي تستهدف حجاج بيت الله الحرام وتوزيع ٣ آلاف هدية عينية ومنشورات توعوية للحجاج المغادرين عبر مطار الملك فهد الدولي إلى البقاع المقدسة.

واشتملت الهدايا على ” حقيبة الحاج ” التي تحتوي مظلة شمسية ومروحة كهربائية وسجادة، ومنشورات توعوية وتثقيفية حول مناسك الحج بلغة مبسطة وشروح تعبيرية لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم.

وتأتي هذه المبادرة التي شارك فيها ٢٠ متطوعًا ومتطوعة، امتداداً لما تبذله القيادة الرشيدة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي تعين حجاج بيت الله الحرام على قضاء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتجسيداً لبرامج المسؤولية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتفعيل الدور الاجتماعي للشباب والفتيات وإبراز دورهم بالمبادرات التطوعية لخدمة زوار بيت الله الحرام.

من جانب آخر هيئة الأمانة 250 مصلى وجامعا في حاضرة الدمام لأداء صلاة عيد الأضحى المُبارك للعام الجاري ١٤٤٤هـ، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم، وتنظيم الساحات والأحياء وذلك ضمن سعيها في الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الأمانة استمرار أعمال النظافة اليومية في الشوارع والأحياء المحيطة بالجوامع والمصليات من خلال خدمة الكنس الآلي واليدوي، وغسل الأرصفة وأعمال غسل وتطهير الحاويات في الأحياء والشوارع في حاضرة الدمام.