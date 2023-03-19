أمانة الشرقية توقع عقوداً استثمارية لدعم البيئة بأسبوع البيئة

المناطق_ المنطقة الشرقية

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، عدداً من العقود الاستثمارية مع مجموعة من الشركات الاستثمارية؛ لتدوير المخلفات الصلبة لأنقاض المباني، وكذلك لإعادة تدوير المخلفات العضوية واستخراج الأسمدة التي تدعم توسع المسطحات الخضراء، والشراكات لإدارة منظومة الملابس المستخدمة؛ دعماً للبيئة وإسهاماً في تحسين المشهد الحضاري والتخلص من النفايات، وذلك تزامناً مع أسبوع البيئة.

وطرحت الأمانة مجموعة من المواقع والفرص الاستثمارية التي تساعد في المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والزيوت والإطارات وغيرها، التي تواكب خصوصية المنطقة الشرقية كونها مركزاً للطاقة والصناعات التحولية المختلفة، حيث تدعم هذه الشركات صناعة الطاقة والغاز والصناعات المرتبطة بها، وضمن أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية.

وبينت الأمانة طرح مجموعة من مشاريع المنتزهات والحدائق والمشاريع التي تم اشتراط دعمها للبيئة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء تماشياً مع مبادرة (السعودية الخضراء)، مؤكدةً أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات وجهود المملكة في الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة؛ لتحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.

وتسعى الأمانة للمحافظة على سلامة البيئة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حققت العديد من المنجزات، في هذا المجال من خلال إطلاق المبادرات في المجالات البيئية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافةً إلى مبادرات استثمار النفايات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير المتنزهات والحدائق بالشراكة مع المستثمرين لتحسين جودة الحياة.