أمانة الطائف تختتم احتفالات العيد بالعرضة السعودية والألوان الفلكلورية وسط تفاعل الحضور الكثيف

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سجلت حدائق الطائف التي أقيمت فيها فعاليات عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ أكبر نسبة إقبال خلال العام من الزوار والمرتادين، حيث قامت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بتسهيل دخول الأهالي والزوار، وتوفير سبل الراحة للزوار، بينما جذبت الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية لليوم الثالث والأخير آلاف الأسر لحضور برامج العيد في منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، وحديقة السنابل.

واستمرت فعاليات العرضة السعودية، وفقرات الفنون الشعبية، والأوبريت الإنشادي على المسرح المفتوح، والعديد من الفقرات الترفيهية، والمسابقات للأسرة والطفل، والعروض البهلوانية، وأركان الرسم والألوان، وأنشطة الأطفال، والبرامج الثقافية التي خصصت لها جوائز وهدايا مختلفة.

وشهدت الفعاليات المقامة من قبل الأمانة في المتنفسات العامة حضوراً كثيفاً حتى اليوم الثالث والأخير من احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث استمتع الحضور بالفعاليات مباشرة عبر الشاشات الخارجية، إضافةً إلى العروض الصوتية المتزامنة مع عروض النوافير المائية واللهب التي أشاعت أجواء البهجة والفرح بين الحضور.

وشارك أكثر من 60 موقعاً ترفيهياً واستثمارياً وسياحياً في تقديم أنشطة ترويحية وبرامج للأسرة والطفل خلال عيد الفطر المبارك للعام الحالي في الطائف والمواقع السياحية كافة، بمتابعة من وكالة الاستثمار، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتوفير كل ما من شأنه راحتهم والتسهيل عليهم بما يعكس صورة إيجابية عن هذه المدينة السياحية العريقة.

ووزعت الأمانة أكثر من 88 مجسماً وشكلاً جمالياً، وتم وضع 320 إضاءة تجميلية بمواقع متفرقة شملت مداخل المحافظة والشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع رفع العلم السعودي في 70 سارية بالطرق والساحات العامة.

يذكر أن تهيئة أكثر من 210 حدائق ومنتزهات عامة، وتجهيزها بكل الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال، ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، مع تشغيل جميع مرافق الخدمات بها، أسهمت في تنامي الإقبال عليها بشكل كبير خلال أيام العيد السعيد، إضافةً إلى تأهيل مضامير المشي والساحات البلدية لاستقبال المرتادين، وتوزيع أكثر من 25 فرقة للصيانة الشاملة بالمتنفسات العامة والمواقع السياحية لضمان صيانة وتشغيل جميع المرافق بالشكل الأمثل وبالطاقة القصوى؛ لمواكبة تدفق الزوار على مدار الساعة.