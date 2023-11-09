“أمانة الطائف” تدعم حملات التشجير وتشجّع إنشاء الحدائق المنزلية

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تعمل الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة الطائف على رفع إنتاج مشتل الأمانة الرئيس من شتلات الزهور، والحوليات، والمتسلقات، والأشجار بمختلف الأنواع، التي تناسب البيئة المحلية، ودعم حملات التشجير ضمن جهود تعزيز البيئة الخضراء بالمدينة وضواحيها والمواقع السياحية المحيطة بها، تحسيناً للمشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة التشجير بين جميع أطياف المجتمع.

وأسهم مشتل الأمانة في مبادرة (السعودية الخضراء) من خلال توفير أعداد كبيرة من الشتلات الزراعية المتنوعة، وقامت إدارة المشركة المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات غير الربحية والمتطوعين في مبادرات التشجير والتخضير خلال الفترة الماضية، سعياً لزيادة المساحات الخضراء في المدينة، بما يعزز جودة الحياة.

وصرف مشتل الأمانة للعديد من الحملات لتعويض الفاقد الشجري في بعض المواقع البيئية، وتشجير المحاور الرئيسة، في مواكبة لتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار وشجيرات ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، مع استخدام وسائل الري المرشدة.

كما قام المشتل بتوزيع أعداد من الشتلات مجاناً على الأفراد لتشجيع الزراعة المنزلية، وحث المواطنين على تشجير أفنية ومحيط منازلهم وتزويدهم بالشتلات المناسبة، إلى جانب توزيع شتلات زراعية مختلفة للجهات الحكومية والمدارس والمجمعات التعليمية في خطوة تهدف لرفع مستوى الوعي البيئي لدى النشء، ويعوّل عليهم في جهود الارتقاء البيئي.